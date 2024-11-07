Чому після прання речі погано пахнуть, як цього уникнути

Багато хто помічає, що після деякого терміну роботи пральної машини з'являється неприємний запах, який, що найстрашніше, залишається на речах. Розбираємося чому випрані речі інколи так погано пахнуть і як усунути цей запах.

Можливі причини неприємного запаху одягу після прання

Неприємний запах в пральній машинці може з'явитися при її неправильній експлуатації. Не всі використовують пральний порошок, який призначений тільки для машинок "автомат". Якщо засіб для прання не правильно підібраний, або велике дозування порошку, у машинці утворюється багато піни, яка осідає у важкодоступних місцях, через це утворюється цвіль, що призводить до появи неприємного запаху.

Ще однією причиною, чому випрані речі можуть смердіти, може бути в тому, що машинка часто пере на низьких температурах.

Причиною може бути засмічення в зливному шлангу і каналізаційній трубі. У вологому середовищі шириться цвіль та інші бактерії.

Запах може з'явитися, якщо одяг відразу після закінчення прання не виймати з машинки, а залишати його там.

Як уникнути затхлого запаху одягу після прання

Правильно експлуатуйте пральну машинку -- не перезавантажуйте її, використовуйте відповідний порошок та правильне дозування.

Щоб позбутися від поганого аромату випраних речей, радимо регулярно чистити пральну машину.

Фахівці рекомендують під час прання вкинути у барабан, коли перете речі, соду, яка очистить пральну машинку, тож поганих запахів на одязі не залишиться. Для цього достатньо буде лише однієї столової ложки соди.Крім того, сода здатна пом’якшити воду, запобігти утворенню вапняного нальоту та навіть видалити певні плями від прання. Як альтернативу соді, можете додати трохи пом'якшувача для тканин, який допоможе впоратися із запахами.

Якщо прати речі при температурі у 90 градусах, соду можна змішати з чашкою оцтом. Оцет також допоможе продезінфікувати речі та видалити запахи.

Крім того, експерти радять після кожного прання відкривати дверцята і відсік для додавання засобів, просушувати їх Обов'язково протирати ущільнювач від зайвої вологи і не забувати мити відсік для порошку.

Читайте також: