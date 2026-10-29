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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Летели стулья и раздавались крики: в парламенте вспыхнула массовая драка (видео)

Вице-спикер бросил стул в сторону оппонентов, а охрана вывела из зала только оппозиционеров.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Драка между депутатами в парламенте Армении

Драка между депутатами в парламенте Армении / © скриншот с видео

В Национальном собрании Армении вспыхнула массовая драка между депутатами правящей партии и оппозиции. Во время ожесточенного конфликта в ход пошли стулья, в результате чего есть серьезно травмированы парламентарии.

Об этом сообщили Azernews и 301.arm.

Инцидент в парламенте Армении произошел во время выступления депутата от правящей партии «Гражданский договор» Тарона Чахояна. Он сделал оскорбительные замечания в адрес оппозиционных депутатов, после чего между Чахояном и главой фракции «Сильная Армения» Нареком Карапетяном возник острый словесный спор.

После этого оппозиционные депутаты подошли к трибуне, где вскоре началась стычка. Словесное противостояние быстро переросло в физическую драку. Во время инцидента вице-спикер Национального собрания Ваагн Алексанян, представляющий правящую партию Никола Пашиняна, бросил стул в сторону оппозиционных депутатов.

В результате стычки серьезные травмы получили два депутата фракции «Сильная Армения» — Арутюн Мнацаканян и Андраник Геворгян.

Напряженность не спала и в коридорах парламента. Сотрудники службы безопасности пытались развести участников конфликта, а затем выстроились между представителями власти и оппозиции в два ряда.

Несмотря на конфликт в зале, председательствовавший на заседании спикер Национального собрания Рубен Рубинян сначала не стал объявлять перерыв.

«Я намеренно не объявляю перерыв, чтобы все это видели. Заседание будет продолжаться так. Пусть все видят», — заявил Рубинян.

Перерыв объявили только после того, как противостояние переросло в масштабную потасовку.

Парламентская охрана вмешалась уже после начала физического противостояния. При этом из зала вывели только депутатов оппозиционной «Сильной Армении». Представители правящего «Гражданского договора», среди которых и Алексанян, бросивший стул в сторону оппозиционеров, остались в зале.

Это не первый подобный конфликт между представителями «Гражданского договора» и оппозиции в армянском парламенте. В начале октября между сторонами также произошла стычка. Тогда поводом послужили заявления представителя «Сильной Армении» Эдгара Газаряна, обвинившего Рубиняна в ненадлежащем использовании государственных средств из-за начисления премий членам парламента.

К слову, ранее в Германии пьяные помощники депутатов от пророссийской партии AfD устроили драку в здании Бундестага, из-за чего пришлось вызвать полицию. Правоохранители подтвердили состояние алкогольного опьянения у участников и приступили к расследованию. Сама партия заявила, что ничего не знает об этом, хотя ее представители и раньше неоднократно попадали в подобные скандалы из-за алкоголя и проблем с безопасностью.

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