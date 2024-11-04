Второй Саммит мира: Ермак высказался о дате и ожиданиях

Андрей Ермак отметил, что на проведение второго мирного саммита влияют много факторов, в том числе и американские выборы.

Второй Саммит мира, безусловно, состоится, но Украина никогда не заявляла о какой-либо конкретной дате его проведения. Сейчас сводятся все коммюнике первого саммита, результатом которых будет Формула мира президента Владимира Зеленского с очень четкими шагами по каждому пункту.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в интервью Наталье Мосейчук в эфире ТСН в рамках телемарафона.

Ермак прокомментировал информацию о том, что второй Саммит мира должен был состояться якобы до президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября.

"Мы никогда не говорили о какой-то конкретной дате проведения саммита. Мы говорили об условиях, которые должны быть, чтобы он состоялся, потому что второй саммит должен закончиться конкретным результатом. Мы считаем, что мы должны делать свое дело. Безусловно – много факторов, которые влияют. И американские выборы влияют на Украину и на происходящее. Но все же важно с нашей стороны не ждать ничего, а делать каждый день, час все возможное", – рассказал руководитель ОП.

Он подчеркнул, что "безусловно, второй саммит состоится".

"Вы видели, как начиналась работа над Формулой мира. Откровенно скажем – мало кто в нее верил. Но сегодня это уже очень успешная дипломатическая платформа. Состоялся первый саммит. Сейчас мы приступаем к сводке всех коммюнике. Результатом будет уже Формула мира президента Зеленского с очень четкими шагами по каждому пункту. Шагами, действиями, что нужно сделать, чтобы выполнить каждый пункт", – объяснил Ермак.

По его словам, Украина ожидает, что этот документ будет поддержан по меньшей мере 95 странами, поддержавшими коммюнике первого Саммита мира.

"Это очень хорошая основа для дальнейших разговоров со странами Глобального Юга для того, чтобы получить еще и их поддержку. Президент дал четкий месседж – что когда этот документ будет готов, он абсолютно открыт для того, чтобы услышать и, возможно, инкорпорировать части, которые бы нас устраивали, от других инициатив: африканских, бразильских, китайских”, – заметил руководитель президентского офиса.

Он добавил, что было бы хорошо, если бы такие разговоры прошли на площадке G-20 в ноябре в Бразилии.

В то же время Ермак отметил, что это абсолютно не означает, что Украина может присоединить к Формуле мира пункт из китайского или бразильского плана об остановке войны на линии разграничения.

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Напомним, летом сообщалось, что Украина намерена провести второй Саммит мира с участием представителей России до выборов в США в ноябре.

В октябре в Офисе президента Украины сообщили, что саммит не состоится в ноябре. Как сообщил впоследствии посол Украины в Турции Василий Боднар, государство стремится организовать мирный саммит до конца 2024 года.

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