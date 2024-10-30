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На втором Саммите мира Украина представит план из трех пунктов

На втором Саммите мира Украина представит план из трех пунктов

Саммит мира в Швейцарии / Фото: Associated Press

Украина пытается заручиться поддержкой стран Глобального юга.

Ко второму Саммиту мира Украина подготовит план из трех пунктов.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Украина готовит план из трех пунктов, чтобы презентовать его на втором Саммите мира", — сказал он.

Никифоров не уточнил, что именно содержится в этих пунктах плана, однако добавил, что в этом контексте идет активное сотрудничество со странами так называемого Глобального юга.

"Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой", — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет готов рассмотреть мирные предложения других стран, в частности, Китая и Бразилии, чтобы интегрировать их в украинскую формулу мира.

Напомним, в Офисе президента Украины сообщили, что второй Глобальный саммит мира в ноябре 2024 года не состоится.

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