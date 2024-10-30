На другому Саміті миру Україна представить план із трьох пунктів

До другого Саміті миру Україна підготує план із трьох пунктів.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону прессекретар президента України Сергій Никифоров.

“Україна готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому Саміті миру”, - сказав він.

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Никифоров не уточнив, що саме міститься у цих пунктах плану, однак додав, що в цьому контексті триває активна співпраця із країнами так званого Глобального півдня.

“Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою", - додав речник президента.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera заявив, що президент України Володимир Зеленський буде готовий розглянути мирні пропозиції інших країн, зокрема Китаю та Бразилії, щоб інтегрувати їх в українську формулу миру.

Нагадаємо, в Офісі президента України повідомили, що другий Глобальний саміт миру у листопаді 2024 року не відбудеться.

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