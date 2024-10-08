Другого Саміту миру в листопаді не буде – ОП

Другий Глобальний саміт миру був запланований на листопад 2024 року. Проте він не відбудеться.

Про це розповіла радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна, пише "Телеграф".

"В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту", – сказала Зарівна.

Також вона наголосила, що 30-31 жовтня відбудеться остання тематична конференція у Канаді з гуманітарних питань. Йдеться про звільнення військовополонених, цивільних заручників та повернення дітей. Саме вона завершує весь процес.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна зараз готується до другого Саміту миру спільно з партнерами. Готується документ для презентації на зустрічі.

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