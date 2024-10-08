Второго Саммита мира в ноябре не будет – ОП

Второй глобальный саммит мира был запланирован на ноябрь 2024 года. Однако он не состоится.

Об этом рассказала советница главы Офиса президента Дария Заровна, пишет "Телеграф".

"В ноябре Второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока проходят тематические конференции по каждому пункту Формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего мирного плана Второго саммита", – сказала Заровна.

Также она подчеркнула, что 30-31 октября состоится последняя тематическая конференция в Канаде по гуманитарным вопросам. Речь идет об освобождении военнопленных, гражданских заложников и возвращении детей. Конкретно она завершает весь процесс.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина сейчас готовится ко второму Саммиту мира совместно с партнерами. Подготавливается документ для презентации на встрече.

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