Триколор в центре Одессы?: прохожие отреагировали молниеносно

В Одессе женщина пыталась повесить российский флаг на месте снесенного памятника Екатерине II. Однако прохожие отреагировали молниеносно. Очевидцы потребовали, чтобы женщина прекратила свои действия, а затем между ними вспыхнула стычка.

Что было дальше и удалось ли задержать нарушительницу, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

В центре Одессы пытались повесить триколор! Об этом инциденте вечером 7 октября первыми сообщили местные Телеграмм-каналы.

На кадрах можно увидеть, как женщина в солнцезащитных очках и спортивных нарядах поднялась на постамент, где раньше стоял монумент "Учредителям Одессы", центральной фигурой которого была российская императрица Екатерина II. Женщина развернула русское знамя и пыталась закрепить его на памятнике. Однако это заметила группа прохожих, помешавшая ее действиям.

Сторонница РФ и ее риторика

Тогда очевидцы требовали, чтобы женщина прекратила свои действия, а затем между ними вспыхнула схватка. Одному из мужчин удалось вырвать из ее рук русский триколор. Кроме того, одна из возмущенных женщин напомнила ей, что от российской ракеты только недавно погиб человек. Но в ответ начала спорить и уверять, что ракеты в Одессе запустила не Россия, а сейчас идет "гибридная война". Когда ее заставили снять очки, она сказала по-русски: "Ахмат" — сила, Россия — мощь, Аллаху акбар, Бог — один, ребята". Какой-то мужчина сказал ей: "Тот, кто имеет душу и сердце, не лезет в эту грязь, идет война…". Но поклонница РФ начала спорить и с ним. Люди собирались сжечь триколор, но не сделали этого, а просто передали его правоохранителям.

Что говорит полиция?

В конце концов на место происшествия прибыли правоохранители. По данным местных СМИ, сначала российский триколор прохожие хотели сжечь, но в конце концов передали полиции. В полиции Одесщины отметили, что устанавливают обстоятельства произошедшего 7 октября вечером инцидента на Европейской площади.

“Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего сегодня вечером инцидента на Европейской площади. В медиа попало видео, на котором женщина поднялась на постамент посреди площади с целью повесить флаг страны-агрессора, но ей помешали горожане. В настоящее время личность гражданки установлена, с ней на месте происшествия работают полицейские, изымаются вещественные доказательства. Затем женщина будет доставлена в территориальное подразделение полиции и предоставлена правовую квалификацию ее действиям.”

В то же время, местные СМИ пишут, что женщиной, которая пыталась развесить российский флаг в Одессе, уже занимается СБУ. Раньше она могла быть в розыске за сепаратизм.

Любитель "русского мира"

Тем временем в Киеве задержали еще одного любителя "русского мира". Им оказался уроженец Харькова 1979 года рождения, который в последнее время проживает в столице. Мужчина, мягко говоря, некорректно вел себя у импровизированной аллеи памяти павших воинов на Майдане Незалежности. Он пренебрежительно высказывался о защитниках, отдавших свою жизнь в боях с российскими оккупантами, и делал заявления о "культе смерти" посреди украинской столицы. Мужчина записывал видео, обращаясь к кому-то, кого он называл разнообразными нецензурными словами, и спрашивал, готов ли он "лечь здесь рядом", снимая флаги, которые установили родные и друзья павших. Соответствующие кадры распространили в Сети.

Также мужчина на видео был недоволен рекламой подразделений Сил обороны Украины, в частности, "Азова" и "Кракена". Их бойцов автор роликов назвал "неонацистами" – в целом он повторял главные тезисы российской пропаганды, в том числе и о "бандеровцах".

"Искренние" извинения

Скандальная история мгновенно облетела соцсети. Видео с позорным поведением мужчины шокировало украинцев. Однако и продолжение этой истории не заставило себя ждать. Позже в Сети появилось и так называемое извинение – мужчина "извинился" сразу у всех, кого он мог оскорбить своими "слишком резкими словами". Он заявил, что ему цитирую: "сыпятся с***ые сообщения". После этого он пытался оправдаться своей якобы "благородной деятельностью", которая якобы связана с обучением детей и концертами в детдомах.

В полиции Киева сообщили, что злоумышленника задержали вблизи места жительства. За совершенное ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

“Во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой мужчина, используя ненормативную лексику, негативно высказывался в сторону украинского общества и унижал военных, в том числе защитников, погибших защищая украинский народ от российского агрессора. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ установили личность злоумышленника и задержали его вблизи места жительства. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание или признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. В соответствии с санкцией статьи за такие действия законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.”

Напомним, правоохранители также обнаруживают контакты Алины Волошиной, которая насмехалась над киевлянами во время воздушной тревоги.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Б*ндеровцы с**ные, сюда ложитесь!" СКАНДАЛ В КИЕВЕ! Муж опозорился заявлениями о военных!

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