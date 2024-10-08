Запад может позволить Украине бить вглубь РФ, но есть один нюанс – нардеп

Решение может быть поддержано партнерами, но непубличным, считает нардеп.

Западные партнеры на заседании группы "Рамштайн" могут позволить Украине бить вглубь Российской Федерации своим оружием, но решение может быть непубличным.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

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"Я предполагаю, что решение может быть там (на "Рамштайне" – ред.) принято, но не анонсировано, чтобы, например, не готовить РФ к каким-либо изменениям на поле боя", – пояснил он.

Также он рассматривает еще один сценарий, что решения могут быть приняты, но анонсируют это после завершения выборов президента в Соединенных Штатах Америки.

"Такое тоже может быть. Поэтому посмотрим, но я надеюсь, что все же будут приняты (решения – ред.). Главное, чтобы были приняты. Анонсированное – это уже потом", — добавил нардеп.

Напомним, что Запад и США запрещают Украине бить своим оружием по территории России. Ожидалось, что Америка снимет эти ограничения после визита президента Владимира Зеленского, но этого не произошло.

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