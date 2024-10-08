"Абсолютно спокойно живут": офицер о военных, совершивших СЗЧ

Боец высказался против смягчения ответственности за самовольное оставление части, ведь это деморализует других военных.

ГБР действительно начинает открывать уголовные дела против военных, совершивших СЗЧ (СОЧ), но на этом "все заканчивается".

Такое мнение высказал старший лейтенант ВСУ Николай Мельник в эфире День Live.

"Ретельность достаточно просто — ГБР начинает открывать уголовные производства против военных, которые осуществили СЗЧ, но на этом все заканчивается. Большинство людей, которые идут в СЗЧ, абсолютно спокойно живут. И больше всего досадно, общество им толерует", — считает военный.

Боец высказался против смягчения ответственности за самопроизвольное оставление части. По его наблюдению такая ситуация очень деморализует других военных, добросовестно выполняющих свои обязанности.

"Бойцы видят, что те, кто идут в С3Ч, фактически не имеют никакой ответственности и, соответственно, они начинают думать: "Почему я должен выполнять те или иные задачи? Почему я должна тратить свою жизнь тогда, когда другие этого не делают и прекрасно себя чувствуют?", — отметил Николай Мельник.

Напомним, в Верховной Раде работают над законопроектом, который позволит полностью освободить от уголовной ответственности военнослужащих, которые самовольно покинули часть (осуществили СЗЧ), но решили вернуться в армию.

В отличие от предыдущего закона № 11322, декриминализирующего первое СЗЧ, этот документ будет предусматривать, что уголовное производство даже не будет возбуждаться.

Ранее нардеп Вениславский прокомментировал информацию о том, что в СЗЧ якобы находятся более 100 тысяч военных.

Также сообщалось, что военные, впервые самовольно покинувшие свои части, вместо заключения начали возвращаться на фронт.

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