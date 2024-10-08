Половину Украины охватила воздушная тревога

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики с юга.
В половине Украины вечером 8 октября объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
Сирены тревоги звучат в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Воздушные силы ВСУ заявили об угрозе применения баллистики с юга.
Напомним, армия РФ 8 октября ударила КАБами по Харькову. В результате атаки пострадали 16 человек.
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