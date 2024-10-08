Половину Украины охватила воздушная тревога

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики с юга.

В половине Украины вечером 8 октября объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Сирены тревоги звучат в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Воздушные силы ВСУ заявили об угрозе применения баллистики с юга.

Карта тревоги в Украине 8 октября

Напомним, армия РФ 8 октября ударила КАБами по Харькову. В результате атаки пострадали 16 человек.

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