Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Половину Украины охватила воздушная тревога

Половину Украины охватила воздушная тревога

Воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики с юга.

В половине Украины вечером 8 октября объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Сирены тревоги звучат в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Воздушные силы ВСУ заявили об угрозе применения баллистики с юга.

Карта тревоги в Украине 8 октября / ©
Карта тревоги в Украине 8 октября

Напомним, армия РФ 8 октября ударила КАБами по Харькову. В результате атаки пострадали 16 человек.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация