Половину України охопила повітряна тривога

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з півдня.
В половині України ввечері 8 жовтня оголошена повітряна тривога.
Про це свідчить інформація на мапі тривог.
Сирени тривоги лунають у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Повітряні сили ЗСУ заявили про загрозу застосування балістики з півдня.
Нагадаємо, армія РФ 8 жовтня вдарила КАБами по Харкову. Внаслідок атаки постраждали 16 людей.
Читайте також: