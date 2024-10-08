Половину України охопила повітряна тривога

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з півдня.

В половині України ввечері 8 жовтня оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Сирени тривоги лунають у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряні сили ЗСУ заявили про загрозу застосування балістики з півдня.

Мапа тривоги в Україні 8 жовтня

Нагадаємо, армія РФ 8 жовтня вдарила КАБами по Харкову. Внаслідок атаки постраждали 16 людей.

Читайте також: