Росія вбила авіабомбою молоде подружжя на Сумщині

Під ранок вівторока, 8 жовтня, російські військові скинули КАБи по Есманьській громаді на Сумщині, внаслідок чого загинуло подружжя.

Про це інформує Сумська обласна прокуратура.

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"8 жовтня 2024 року близько 04:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, керовані авіаційні бомби по цивільній інфраструктурі Есманьської громади Шосткинського району на Сумщині", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки ворога у власному будинку загинуло подружжя - 38-річний чоловік та 35-річна дружина.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, вночі 8 жовтня РФ вдарила балістикою і дронами. Куди поцілив противник і скільки цілей вдалось збити.

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