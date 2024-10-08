Росія вбила авіабомбою молоде подружжя на Сумщині

Загинуло подружжя - 38-річний чоловік та 35-річна дружина.
Під ранок вівторока, 8 жовтня, російські військові скинули КАБи по Есманьській громаді на Сумщині, внаслідок чого загинуло подружжя.
Про це інформує Сумська обласна прокуратура.
"8 жовтня 2024 року близько 04:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, керовані авіаційні бомби по цивільній інфраструктурі Есманьської громади Шосткинського району на Сумщині", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок атаки ворога у власному будинку загинуло подружжя - 38-річний чоловік та 35-річна дружина.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
Нагадаємо, вночі 8 жовтня РФ вдарила балістикою і дронами. Куди поцілив противник і скільки цілей вдалось збити.