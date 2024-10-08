Армія РФ завдала ракетного удару по Харкову

Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Харкову. У місті стався "приліт".

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Попередня інформація: маємо приліт ракети по місту Харкову. Даних щодо постраждалих та руйнувань наразі немає", - йдеться у повідомленні міського голови.

Він наголосив, що інша інформація уточнюється.

Як повідомлялося, російські війська атакували Одеську область безпілотниками. Минулося без жертв та постраждалих.

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