Армія РФ завдала ракетного удару по Харкову

Деталі ворожої атаки наразі невідомі.
Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Харкову. У місті стався "приліт".
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Попередня інформація: маємо приліт ракети по місту Харкову. Даних щодо постраждалих та руйнувань наразі немає", - йдеться у повідомленні міського голови.
Він наголосив, що інша інформація уточнюється.
Як повідомлялося, російські війська атакували Одеську область безпілотниками. Минулося без жертв та постраждалих.
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