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Армія РФ завдала ракетного удару по Харкову

Армія РФ завдала ракетного удару по Харкову

Харків. / Фото: Associated Press

Деталі ворожої атаки наразі невідомі.

Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Харкову. У місті стався "приліт".

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

"Попередня інформація: маємо приліт ракети по місту Харкову. Даних щодо постраждалих та руйнувань наразі немає", - йдеться у повідомленні міського голови. 

Він наголосив, що інша інформація уточнюється.

Як повідомлялося, російські війська атакували Одеську область безпілотниками.  Минулося без жертв та постраждалих.

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