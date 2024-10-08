Україна отримає винищувачі Mirage: у Франції назвали терміни

Літаки будуть оснащені новою технікою.
Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новою технікою. Постачання заплановане на перший квартал 2025 року.
Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив у Мережі.
"Mirage 2000 до України: поставка запланована на 1 квартал 2025 року. У Казо, в Жиронді, вони будуть оснащені новою технікою: повітряно-земляного бою та захисту від радіоелектронної боротьби", – йдеться в заяві Лекорню.
Він додав, що підготовка українських пілотів та механіків триває.
Зауважимо, Mirage 2000 – це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Dassault Aviation. Літак був введений в експлуатацію на початку 1980-х років і активно використовується багатьма країнами. Винищувач відзначається своєю маневреністю та ефективністю у різних бойових завданнях.
Нагадаємо, наприкінці вересня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що держава має від партнерів зобов'язання щодо Mirage. Консультації тривають щодо Gripen і Eurofighter.
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