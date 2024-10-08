Україна отримає винищувачі Mirage: у Франції назвали терміни

Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новою технікою. Постачання заплановане на перший квартал 2025 року.

Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив у Мережі.

"Mirage 2000 до України: поставка запланована на 1 квартал 2025 року. У Казо, в Жиронді, вони будуть оснащені новою технікою: повітряно-земляного бою та захисту від радіоелектронної боротьби", – йдеться в заяві Лекорню.

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Він додав, що підготовка українських пілотів та механіків триває.

Зауважимо, Mirage 2000 – це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Dassault Aviation. Літак був введений в експлуатацію на початку 1980-х років і активно використовується багатьма країнами. Винищувач відзначається своєю маневреністю та ефективністю у різних бойових завданнях.

Нагадаємо, наприкінці вересня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що держава має від партнерів зобов'язання щодо Mirage. Консультації тривають щодо Gripen і Eurofighter.

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