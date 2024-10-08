Украина получит истребители Mirage: во Франции назвали сроки

Франция передаст Украине истребители Mirage 2000, оснащенные новой техникой. Поставка запланирована на первый квартал 2025 года.

Об этом министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил в Сети.

"Mirage 2000 в Украину: поставка запланирована на 1 квартал 2025 года. В Казо, в Жиронде, они будут оснащены новой техникой: воздушно-земляного боя и защиты от радиоэлектронной борьбы", – говорится в заявлении Лекорню.

Также читайте Стало известно, почему Украина отказалась от шведских самолетов Gripen

Он добавил, что подготовка украинских пилотов и механиков продолжается.

Mirage 2000 – это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation. Самолет был введен в эксплуатацию в начале 1980-х и активно используется многими странами. Истребитель отличается своей маневренностью и эффективностью в различных боевых задачах.

Напомним, в конце сентября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что государство имеет от партнеров обязательства по Mirage. Консультации продолжаются по Gripen и Eurofighter.

Читайте также: