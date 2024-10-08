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Украина получит истребители Mirage: во Франции назвали сроки

Украина получит истребители Mirage: во Франции назвали сроки

Истребитель Mirage / Фото: Associated Press

Самолеты будут оборудованы новой техникой.

Франция передаст Украине истребители Mirage 2000, оснащенные новой техникой. Поставка запланирована на первый квартал 2025 года.

Об этом министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил в Сети.

"Mirage 2000 в Украину: поставка запланирована на 1 квартал 2025 года. В Казо, в Жиронде, они будут оснащены новой техникой: воздушно-земляного боя и защиты от радиоэлектронной борьбы", – говорится в заявлении Лекорню.

Он добавил, что подготовка украинских пилотов и механиков продолжается.

Mirage 2000 – это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation. Самолет был введен в эксплуатацию в начале 1980-х и активно используется многими странами. Истребитель отличается своей маневренностью и эффективностью в различных боевых задачах.

Напомним, в конце сентября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что государство имеет от партнеров обязательства по Mirage. Консультации продолжаются по Gripen и Eurofighter.

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