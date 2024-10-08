Под видом ВСУ: российские ДРГ совершают рейды по прифронтовым городам

Русские маскируясь под бригады ВСУ, ездят по прифронтовым городам, расспрашивая, где кто живет.

Об этом он сказал пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенков в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, в Курахово до сих пор остается более тысячи жителей, рискующих своей жизнью, ведь город находится под постоянными обстрелами.

"Сюда прилетают и КАБы, и РСЗО, и артиллерия. FPV-дроны поражают как гражданский, так и военный транспорт. Россиянам безразлично, куда они стреляют — для них это просто зона обстрелов. Мы не понимаем, что происходит в головах местных, на что они ждут", — заметил Войтенков.

Кроме того, российские ДРГ, маскируясь под бригады ВСУ, ездят по прифронтовым городам, расспрашивая, где кто живет.

"А потом по этим домам наносят точечные удары. Если бы всех гражданских эвакуировали, нам было бы гораздо проще", — подчеркнул Войтенков.

Напомним, город Курахово Донецкой области находится на флангах в относительном окружении. Несмотря на это, угрозы захвата города нет.

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