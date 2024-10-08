ВСУ получили снаряды, на которые собирали деньги словаки

Братислава отказалась от инициативы Праги.
В Украину поступило шесть грузовиков с боеприпасами, на которые собирали деньги в Словакии. Произошло это, несмотря на то, что позиция власти была совсем другой.
Деньги собирали в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов. Отмечается, что сбор стал самым успешным в истории Словакии. К ней присоединились 70 тысяч словаков. Через три недели граждане страны задонатили более 4 млн евро.
Сбор начали после того, как правительство Словакии заявило, что не присоединится к инициативе Чехии.
"Мы пожертвовали больше на душу населения, чем Канада, Исландия или Словения", — сказал инициатор сбора денег Федор Блащак.
Пока 4 млн евро из собранных средств уже потратили на боеприпасы, которые получила Украина. Остаются еще 500 тысяч. Эти деньги вложат в новый контракт по закупке гранат для гранатометов.
Напомним, Турция участвует в чешской инициативе и поставляет снаряды ВСУ. Речь идет о 155-мм фугасно-обломочных снарядах с предложенной стоимостью 2700 долларов.
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