ЗСУ отримали снаряди, на які збирали гроші словаки

До України надійшли шість вантажівок з боєприпасами, на які збирали гроші у Словаччині. Сталося це попри те, що позиція влади була геть іншою.

Гроші збирали в межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. Зазначається, що збір став найуспішнішим в історії Словаччини. До неї долучилися 70 тисяч словаків. За три тижні громадяни країни задонатили понад 4 млн євро.

Збір розпочали після того, як уряд Словаччини заявив, що не приєднається до ініціативи Чехії.

"Ми пожертвували більше на душу населення, ніж Канада, Ісландія чи Словенія", - наголосив сказав ініціатор збору грошей Федор Блащак.

Наразі 4 млн євро із зібраних коштів уже витратили на боєприпаси, які отримала Україна. Залишаються ще 500 тисяч. Ці гроші вкладуть у новий контракт із закупівлі гранат для гранатометів.

Нагадаємо, Туреччина бере участь у чеській ініціативі та постачає снаряди ЗСУ. Йдеться про 155-мм фугасно-уламкові снаряди із запропонованою вартістю 2700 доларів.

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