Під виглядом ЗСУ: російські ДРГ здійснюють рейди прифронтовими містами

Росіяни маскуючись під бригади ЗСУ, їздять прифронтовими містами, розпитуючи, де хто живе.

Про це він сказав пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенков в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, у Кураховому досі залишається понад тисяча мешканців, які ризикують своїм життям, адже місто перебуває під постійними обстрілами.

"Сюди прилітають і КАБи, і РСЗВ, і артилерія. FPV-дрони уражають як цивільний, так і військовий транспорт. Росіянам байдуже, куди вони стріляють - для них це просто зона обстрілів. Ми не розуміємо, що відбувається в головах місцевих, на що вони чекають", - зауважив Войтенков.

Крім того, російські ДРГ, маскуючись під бригади ЗСУ, їздять прифронтовими містами, розпитуючи, де хто живе.

"А потім по цих будинках наносять точкові удари. Якби всіх цивільних евакуювали, нам було б значно простіше", - наголосив Войтенков.

Нагадаємо, місто Курахове на Донеччині перебуває на флангах у відносному оточенні. Попри це наразі загрози захоплення міста немає.

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