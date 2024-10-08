Російські війська просунулися на Донеччині та Запоріжжі - ISW

Російські війська просунулися на захід від Донецької області та біля Кам'янського та Плавнів Запорізької області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бої у Донецькій області

Аналітики, посилаючись на українські та російські джерела, зазначають, що російські війська захопили половину Максимільянівки. Це вказує на те, що окупанти, ймовірно, просунулися в центральну частину населеного пункту.

Пов'язаний з Кремлем російський блогер стверджував, що російські війська захопили західну околицю Гострого і просуваються в напрямку залізничної лінії Острівське і на північ від Максимільянівки. Однак в ISW не бачили візуального підтвердження цієї заяви.

Російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Гострого, Острівського та Георгіївки, а також з боку Олександрівки 6 та 7 жовтня.

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Запорізька область

В ISW додають, що темп бойових дій на південному фронті біля Кам'янського зростає після тривалого оперативного затишшя, що настало після українського контрнаступу влітку 2023 року. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 жовтня, вказують на те, що російські війська незначно просунулися в районі Кам'янського і Плавнів на східному березі Каховського водосховища.

"6 жовтня кілька російських мілблогерів стверджували, що їхні війська контратакували після того, як українські війська безуспішно спробували прорватися в районі Кам'янського, і що російські війська просунулися до позицій на північ від пересохлих ділянок Каховського водосховища, що на захід від Кам'янського, а також зайшли на територію, що на заході від Кам'янського. За повідомленнями, артилерійські підрозділи 4-ї російської військової бази відбили українську атаку під Кам'янським", - йдеться у звіті.

Одне з російських джерел стверджує, що як російські, так і українські сили розгортають резерви в районі Кам'янського, хоча ISW не може самостійно перевірити це твердження.

В ISW зазначили, що російське просування залишається тактичним, але залишається незрозумілим, як можуть розвиватися операції на заході Запорізької області.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня Генштаб ЗСУ назвав найважчі місця на фронті.

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