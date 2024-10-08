Армия РФ нанесла ракетный удар по Харькову

Детали вражеской атаки пока неизвестны.
Армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Харькову. В городе произошел "прилет".
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Предварительная информация: есть прилет ракеты по городу Харькову. Данных относительно пострадавших и разрушений пока нет", — говорится в сообщении городского головы.
Он подчеркнул, что другая информация уточняется.
Как сообщалось, российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками. Обошлось без жертв и пострадавших.
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