Россия убила авиабомбой молодых супругов на Сумщине

Погибли супруги — 38-летний мужчина и 35-летняя жена.
Под утро вторника, 8 октября, российские военные сбросили КАБы по Эсманьской общине на Сумщине, в результате чего погибли супруги.
Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.
"8 октября 2024 года около 04:20, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, управляемые авиационные бомбы по гражданской инфраструктуре Эсманьской общины Шосткинского района на Сумщине", — говорится в сообщении.
В результате атаки врага в собственном доме погибли супруги — 38-летний мужчина и 35-летняя жена.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
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