Россия убила авиабомбой молодых супругов на Сумщине

Под утро вторника, 8 октября, российские военные сбросили КАБы по Эсманьской общине на Сумщине, в результате чего погибли супруги.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

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"8 октября 2024 года около 04:20, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, управляемые авиационные бомбы по гражданской инфраструктуре Эсманьской общины Шосткинского района на Сумщине", — говорится в сообщении.

В результате атаки врага в собственном доме погибли супруги — 38-летний мужчина и 35-летняя жена.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Напомним, ночью 8 октября РФ ударила баллистикой и дронами. Куда попал противник и сколько целей удалось сбить.

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