Куда произошел "прилет" в Харькове: детали от ОВА

В результате удара по Харькову 8 октября зафиксировано попадание КАБа в Инсдустриальном районе. Ранены мирные жители.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Зафиксировано попадание вражеского КАБ в Инсдустриальном районе Харькова. По предварительной информации, повреждено гражданское производство. Данные проверяются", – говорится в коротком заявлении.

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Впоследствии Синегубов добавил, что по предварительным данным медиков экстренной помощи, ранены гражданские. Так, ранения получили по меньшей мере пять человек.

Как уточнил мэр Игорь Терехов, пострадали шесть человек.

"Прилет был не один, а несколько, тип оружия, которым были нанесены удары по гражданскому предприятию, устанавливается. На месте масштабный пожар и шесть пострадавших", — говорится в завлении городского главы.

Напомним, ранее Терехов сообщил, что российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, и что в городе произошел "прилет".

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