В Черноморске российский дрон попал в многоэтажку — СМИ

Дроны продолжают надоедать украинцам.
В ночь на 8 октября 2024 года во время атаки на Одесщину российских ударных беспилотников в Черноморске произошел пожар в многоэтажке.
Об этом местное издание " Думская " со ссылкой на очевидцев и местных жителей.
Подробности уточняются.
По предварительной информации, пожар в многоэтажке в Черноморске возник вследствие попадания вражеского беспилотника или его обломков.
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