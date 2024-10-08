В Черноморске российский дрон попал в многоэтажку — СМИ

В ночь на 8 октября 2024 года во время атаки на Одесщину российских ударных беспилотников в Черноморске произошел пожар в многоэтажке.

Об этом местное издание " Думская " со ссылкой на очевидцев и местных жителей.

Подробности уточняются.

По предварительной информации, пожар в многоэтажке в Черноморске возник вследствие попадания вражеского беспилотника или его обломков.

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