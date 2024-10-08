Одещину атакуют вражеские дроны: находитесь в укрытиях

Власти призывают позаботиться о своей безопасности.

В ночь на 8 октября 2024 года Одесскую область атаковали вражеские дроны.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Ударные БПлА над городом. Оставайтесь в укрытиях, дроновая атака продолжается", — об этом заявил глава Одессы Геннадий Труханов.

Есть информация о работе ПВО.

Мониторинговые каналы сообщили о взрывах Черноморска.

По непроверенной информации, обломки дрона попали в многоэтажку. Вспыхнул пожар.

Информация проверяется и уточняется.

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