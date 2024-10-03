"Большой салют" для "фюрера": эксперт назвал дату, когда РФ может массированно атаковать Украину

Армия Российской Федерации может готовить мощный удар Украине 7 октября, ведь в этот день их "фюрер" Владимир Путин отмечает День рождения.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, пишет "Главред".

"Очевидно, что ограничив удары в сентябре, россияне готовят либо "большой салют" на день рождения военного преступника Путина (7 октября), либо основательно готовятся к отопительному сезону в Украине", — подчеркнул специалист.

Коваленко подчеркнул, что российская армия не применяла крылатые ракеты морского базирования "Калибры" уже месяц. По его подсчетам, за этот период агрессорка могла накопить еще не менее 30 единиц.

"Например, последний раз Х-101/555 применялись 4 сентября. За это время только с помощью собственного производства в России изготовлено более 60 единиц ракет. А учитывая последнее применение КРМБ "Калибр" (26 августа), можно говорить о накоплении уже более 30 единиц (за счет производства)", – заявил Александр Коваленко.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан заявил, что Россия готова нанести массированный ракетный удар по Украине. От последнего удара прошел более месяца и враг накопил более сотни ракет за это время.

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