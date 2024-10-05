Операция ВСУ в Курской области продолжается: детали от ISW

В Курщине продолжаются бои.
Украинские войска продолжили наступление в Глушковском районе Курской области. Впрочем, подтвержденного продвижения не было.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Российские источники информировали о продолжении боевых действий у Веселого (южнее Глушкового), а в Минобороны РФ утверждали, что их войска якобы отразили атаки ВСУ в направлении Нового Пути. Российский "военкор" рассказывал, что россияне недавно восстановили позиции у Веселого, но не полностью отбили Медвежье (юго-восточнее Глушкового).
На главном "украинском плацдарме" в Курской области 4 октября шли бои. Однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало, отмечают американские аналитики.
Российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что бои продолжались близ Кременного и Ольговки, Любимовки и Плехового.
Напомним, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что в Курской области внезапно поменялась ситуация. Россияне пытаются удержать свои войска в направлении реки Сейм и строят там понтонные переправы, успешно разбиваемые бойцами ВСУ.
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