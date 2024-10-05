Ночная атака "Shahed": где прогремели взрывы и сколько дронов сбила ПВО

В ночь на 5 октября 2024 года российские оккупанты снова атаковали Украину.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Россияне нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с воздушного пространства Курской области и временно оккупированного Крыма и 13 беспилотниками (ударными БпЛА).

"К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты три беспилотника противника в Одесской области. 10 вражеских БПЛА — локационно потеряно на севере и юге страны, информация о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате активного противодействия средств РЭБ управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 5 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа "Shahed ".

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