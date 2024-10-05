Нічна атака "Shahed": де прогриміли вибухи і скільки дронів збила ППО

У ніч проти 5 жовтня 2024 року російські окупанти знову атакували Україну.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Росіяни завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору Курської області і тимчасово окупованого Криму та 13-ма безпілотниками (ударними БпЛА).

"До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито три безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 5 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу "Shahed".

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