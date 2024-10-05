Вибухало та горіло: у Воронезькій області Росії дрони атакували кілька підприємств

Місцева влада каже, що атаку нібито відбито.

У ніч проти 5 жовтня у Воронезькій області (РФ) лунали вибухи. Там фіксували безпілотники та працювала ППО.

Про це повідомив губернатор області Олександр Гусєв.

Атаки зазнали кілька підприємств, виникла пожежа.

З його слів, вночі начебто було "збито та придушено кілька безпілотників". Дрони нібито "намагалися атакувати кілька підприємств, які випускають цивільну продукцію".

За даними місцевої влади, у будівлі одного з підприємств стався спалах "на території одного поверху".

"На іншому підприємстві, яке зазнало атаки БПЛА, постраждалих і руйнувань немає", - запевнив губернатор.

Він стверджує, що внаслідок події одна людина отримала осколкове поранення у руку.

Російські пабліки пишуть, що дрони атакували спиртзавод "Етанол спирт" у Новохоперську Воронезької області.

Нагадаємо, в ніч проти 4 жовтня у Воронезькій області Росії після атаки безпілотника загорілась місцева нафтобаза ТОВ "Аннанафтопродукт".