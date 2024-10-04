В Одесі пролунав вибух — Труханов

Місцевих жителів закликають перебувати у безпечних місцях.
В ніч проти 4 жовтня в Одесі пролунав вибух.
Про це повідомив голова міста Геннадій Труханов.
Очільник міста закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях.
"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухом у місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізнього вечора 3 жовтня у Києві пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах пролунали вибухи.
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