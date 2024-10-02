Вночі росіяни вдарили по Україні дронами: скільки "Шахедів" вдалося збити

Вночі проти середи, 2 жовтня, армія РФ атакувала Україну 32-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Сили ППО знищили 11 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"В результаті протиповітряного бою збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії. Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях.

Військові зауважують, що росіяни запустили дрони з районів Приморсько-Ахтарська та Курська в РФ.

Нагадаємо, вночі 2 жовтня Україною рухалися ворожі ударні дрони. Через це у низці міст та регіонів прозвучали вибухи.

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