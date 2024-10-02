Ночью россияне ударили по Украине дронами: сколько "Шахедов" удалось сбить

Ночью на среду, 2 октября, армия РФ атаковала Украину 32-мя ударными беспилотниками типа "Shahed". Силы ПВО уничтожили 11 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"В результате противовоздушного боя сбиты 11 ударных БПЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, четыре вражеских беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России. В результате противодействия РЭБ 10 ударных БпЛА локационно потеряно в северных и центральных областях.

Военные отмечают, что россияне запустили дроны из районов Приморско-Ахтарского и Курского в РФ.

Напомним, ночью 2 октября по Украине двигались вражеские ударные дроны. В связи с этим в ряде городов и регионов прозвучали взрывы.

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