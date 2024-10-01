Готовит ли РФ наступление с целью захвата Запорожья: ответ эксперта

Армия РФ активизировалась в Запорожском направлении. Впрочем, масштабного наступления оккупационных войск с целью захвата Запорожья не будет.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "РБК.Украина".

На днях представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что россияне стягивают личный состав и готовятся к штурмам на Запорожском направлении.

"Возможно, пойдут вперед, но на отдельных локациях. В районе Роботинского выступления, на Гуляйпольском или Времивском направлениях. Но не будет какого-то масштабного наступления, например, с целью захвата Запорожья", — считает Александр Коваленко.

Напомним, Владислав Волошин сообщал, что армия РФ готовит новый штурм и опрокидывает технику на поле боя в Запорожской области. Есть тенденция обострения ситуации на линии боевого столкновения.

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