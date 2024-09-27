Армия РФ готовит новый штурм: в ВСУ назвали направление

Армия Российской Федерации опрокидывает технику на поле боя в Запорожской области. Есть тенденция обострения ситуации на линии боевого столкновения. оккупанты готовят штурм.

Об этом рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, россияне перебросили на Запорожское направление по меньшей мере 25 багги, которые могут потенциально участвовать в штурмовых действиях. Волошин отмечает: наблюдается тенденция того, что в Запорожском направлении в ближайшее время может начаться обострение.

"По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного и получил из резервной базы хранения автомобильного транспорта Южного военного округа РФ 25 легких автомобилей-багги. Это говорит о том, что готовятся штурмовые действия", — отметил он.

Также военный обратил внимание на то, что у армии РФ нет снарядного голода. Кроме того, количество применяемых боеприпасов в Херсонской и Запорожской областях остается на прежнем уровне – до двух тысяч снарядов в сутки. оккупанты не прекращают применять сотни беспилотников и только за прошедшие сутки запустили более 350 FPV-дронов.

"Ситуация стабильна, но может усложниться в любой момент", — добавил Волошин.

Напомним, военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович заявил, что важна логистическая дорога на Харьковщине под огневым контролем РФ. Войска РФ значительно превосходят по своему количеству. Кроме того, на этот участок фронта перебросили "вагнеровцев".

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