Войска РФ продолжили штурмы в "украинском плацдарме"
За прошедшие сутки украинские Вооруженные силы продолжили штурмовые действия в Глушковском районе Курской области. Впрочем, подтвержденного продвижения не было.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ( ISW ).
Между тем, российские источники и Минобороны рассказывали, что их войска якобы отразили украинские штурмы к югу от Глушково в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего. Также в Минобороны РФ утверждали, что россияне атаковали у Нового Пути. Также 25 сентября российский "военкор" заявлял, что войска РФ якобы отразили украинскую механизированную атаку в направлении Веселого.
Между тем, 26 сентября ВСУ продолжили штурм в районе "украинского плацдарма" в Курской области, но продвижение не зафиксировано.
26 сентября в Минобороны РФ заявили, что российские войска отразили украинский штурм в направлении Обуховки, а российский блогер утверждал, что ВСУ атаковали российские позиции в окрестностях Любимовки. Кроме того, войска РФ продолжили штурмы в "украинском плацдарме" в Курской области, но не добились никаких подтвержденных успехов.
Российские источники и Минобороны РФ заявляли, что 25 и 26 сентября россияне совершили штурм к юго-востоку от Корнево в районах Любимовки, Дарино и Николаево-Дарьино и к югу от Суджи в районе Плехово.
В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска 25 сентября нанесли 15 авиаударов 26 планирующими бомбами по неустановленным целям в Курской области.
Как сообщалось, ФСБ не может остановить продвижение ВСУ в Курской области. Они не имеют для этого достаточной подготовки и оборудования.
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