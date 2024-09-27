ЗСУ продовжили штурми в Курській області: деталі від ISW

Війська РФ продовжили штурми в "українському плацдармі"
Протягом минулої доби українські Збройні сили продовжили штурмові дії у Глушковському районі Курської області. Втім, підтвердженого просування не було.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Тим часом російські джерела та Міноборони розповідали, що їхні війська нібито відбили українські штурми на південь від Глушково в районі Нового Путі, Веселого та Медвежого. Також у Міноборони РФ стверджували, що росіяни атакували біля Нового Путі. Також 25 вересня російський "воєнкор" заявляв, що війська РФ начебто відбили українську механізовану атаку в напрямку Веселого
Тим часом 26 вересня ЗСУ продовжили штурм в районі "українського плацдарму" в Курській області, але просування не зафіксоване.
26 вересня у Міноборони РФ заявили, що російські війська відбили український штурм у напрямку Обуховки, а російський блогер стверджував, що ЗСУ атакували російські позиції на околицях Любимівки. Крім того, війська РФ продовжили штурми в "українському плацдармі" в Курській області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
Російські джерела та Міноборони РФ заявляли, що 25 і 26 вересня росіяни здійснили штурм на південний схід від Коренєво в районах Любимівки, Даріно і Миколаєво-Дар'їно та на південь від Суджі в районі Плехово.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська 25 вересня завдали 15 авіаударів 26 плануючими бомбами по невстановлених цілях у Курській області.
Як повідомлялося, ФСБ не може зупинити просування ЗСУ в Курській області. Вони не мають для цього достатньої підготовки та обладнання.
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