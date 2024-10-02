РФ, вероятно, захватила Угледар в Донецкой области: детали от ISW

Войска Российской Федерации, вероятно, захватили Угледар в Донецкой области 1 октября – после сообщения о выводе украинских войск. Пока непонятно, добьются ли оккупанты быстрого продвижения за пределами населенного пункта в ближайшее время.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ( ISW ).

Геолокационные кадры от 30 сентября и 1 октября показывают, как войска РФ устанавливают российские флаги и свободно действуют в разных частях Угледара. В свою очередь, так называемые "блоггеры" из России заявляли, что 1 октября оккупанты захватили этот населенный пункт.

Между тем, один из украинских военнослужащих 1 октября сообщил, что часть группировки войск Сил обороны провела плановый вывод из Угледара, чтобы избежать окружения. По словам российских "блоггеров", ВСУ начали отводить войска в конце 30 сентября. Якобы оккупанты не полностью перекрыли украинские пути отхода для вывода войск Сил обороны, но артиллерия и БпЛА нанесли неустановленные потери украинским военнослужащим.

В ISW отмечают, что масштаб украинских потерь пока неизвестен. Впрочем, распространенные сообщения об отступлении ВСУ свидетельствуют о том, что более многочисленный украинский контингент, вероятно, избежал российского окружения, которое привело бы к большим потерям.

Помимо информации о захвате Угледара, российские источники также утверждали, что войска РФ продолжали продвигаться к западу от Водяного (северо-восточнее Угледара).