РФ, ймовірно, захопила Вугледар на Донеччині: деталі від ISW

Війська Російської Федерації, ймовірно, захопили Вугледар в Донецькій області 1 жовтня - після повідомлення про виведення українських військ. Наразі незрозуміло, чи доб'ються окупанти швидкого просування за межами населеного пункту найближчим часом.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри від 30 вересня та 1 жовтня показують, як війська РФ встановлюють російські прапори та вільно діють у різних частинах Вугледару. Своєю чергою, так звані "блогери" з Росії заявляли, що 1 жовтня окупанти захопили цей населений пункт.

Тим часом один з українських військовослужбовців 1 жовтня повідомив, що частина угруповання військ Сил оборони провела планове виведення з Вугледару, щоб уникнути оточення. За словами російських "блогерів", ЗСУ почали відводити війська наприкінці 30 вересня. Нібито окупанти не повністю перекрили українські шляхи відходу для виведення військ Сил оборони, але артилерія і БпЛА завдали невстановлених втрат українським військовослужбовцям.

В ISW зауважують, що масштаб українських втрат наразі невідомий. Втім, поширені повідомлення про відступ ЗСУ свідчать про те, що чисельніший український контингент, ймовірно, уникнув російського оточення, яке призвело б до великих втрат.

Крім інформації про захоплення Вугледару, російські джерела також стверджували, що війська РФ продовжували просуватися на захід від Водяного (північний схід від Вугледару).