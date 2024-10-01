Чи дійсно РФ захопила Вугледар: що кажуть самі військові

У 72-й бригаді ЗСУ, яка захищає Вугледар, заперечили повне захоплення міста.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у бригаді.

Двоє військослужбовців 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців відповіли журналістові видання, що станом на вечір 1 жовтня окремі частини Вугледару перебувають під контролем Сил оборони. Проте більша частина міста – дійсно під контролем росіян.

"Наказу про вихід з міста бригада не отримувала", – сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 жовтня вдень начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що російські війська вже "майже в центрі міста".

Близько 20:00 аналітичний проєкт DeepState опублікував повідомлення про те, що російські війська окупували Вугледар.

Український військовий журналіст Богдан Мірошников також стверджує, "у цілому місто вже під контролем ворога, але той мішок на самому Вугледарі не закінчується".

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив, що ситуація в боях за Вугледар максимально динамічна протягом крайніх днів.

"Щодо Вугледару, ті, хто там бодай раз був знає розміри цього міста – воно вкрай мале. Офіційно коментувати ситуацію має командування, тому заздалегідь зараз робити висновки і розбирати в соцмережах не варто з безпекових причин", – зазначив керівник ЦПД.

Раніше повідомлялося, що звільнено командира "Чорних Запорожців", які з останніх сил тримали Вугледар.

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