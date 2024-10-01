В Украине вырастет стоимость электроэнергии: сколько придется платить

Во вторник, 1 октября, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию с октября.

Об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.

Отмечается, что комиссия начала регуляторную процедуру пересмотра предельных цен на соответствующих сегментах рынка электрической энергии.

"Пересмотр граничных цен на рынке электроэнергии обусловлен необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электрической энергии из стран Европы с целью покрытия возможного дефицита мощности в осенне-зимний период во время российских террористических атак на энергосистему", — говорится в сообщении комиссии.

Предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке:

с 00:00 до 07:00 – 5 600 грн/МВт-час;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-час;

с 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-час;

минимальная предельная цена – 10 грн/МВт-час.

Предлагается повысить предельную цену во временной интервал с 11:00 до 17:00 с нынешних 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-час.

Как сообщалось, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что у Украины есть краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму. По его словам, по лучшему сценарию этой зимой отключения электричества будут продолжаться в среднем пять часов в день.

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