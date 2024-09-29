Ипотека для украинцев в Испании: какие ее условия и почему это выгодно

С началом полномасштабной войны банки в Испании реже согласовывают ипотеку для украинцев, а ставки по ней выросли. Впрочем, этот вид кредита по-прежнему остается выгодным для граждан Украины.

Что для этого нужно, рассказал "Минфину" основатель и CEO агентства зарубежной недвижимости Юрий Грушецкий.

С весны 2021 года среди украинцев вырос спрос на испанскую курортную недвижимость. Одной из причин были выгодные условия приобретения. В частности, возможность быстрого оформления ипотеки под 3,2% годовых на 15-25 лет и под залог приобретенного жилья, а также ипотеки с покрытием 50-60% стоимости жилья на основе украинских документов, подтверждающих происхождение средств и доходов.

Впрочем, уже осенью того же года все изменилось. Практически все испанские банки перестали выдавать ипотеку украинцам, но никаких адекватных пояснений финучреждениям не предоставляли.

Как условия ипотеки сейчас

Инвесторы, оформившие ипотеку к осени 2021 года, не сталкиваются с проблемами в обслуживании кредита: условия оставались неизменными. Новым клиентам не только труднее оформить кредит, но и проценты и покрытия для них совсем другие. По словам Грушецкого, с начала большой войны украинцам оформили только три ипотеки украинцам: моряку, IT-специалисту и бизнесмену, ведущему бизнес в Чехии и имеющему там резидентство.

Сейчас ипотеки для украинцев оформляют всего два банка: Santander и Sabadell. Их требование состоит в том, чтобы доходы заемщика формировались за пределами Украины. В идеале – в Испании, или других странах ЕС.

В начале 2024 процентные ставки ипотеки составляли примерно 6,5-6,7%. Впрочем, со всеми обязательными расходами и платежами (страховка и т.п.) набегает до 7%. Ставки могут быть плавающими – то есть изменяться на протяжении всего срока ипотеки.

Как получить ипотеку

Первый. Чтобы реализовать любую финансовую операцию в Испании, нужно оформить NIE (Número de Identificación de Extranjero) – индивидуальный налоговый номер (аналог украинского ИНН). NIE можно оформить даже из Украины через испанское консульство. С начала войны этот код оформляется для граждан Украины в рамках программы временной защиты.

Второе. Для банка необходимо подготовить подтверждение доходов. Финучреждения подробно проверяют происхождение средств, поэтому важно иметь на руках все документы. Украинские клиенты, которые сейчас работают официально в Европе по контракту или открыли свой бизнес, по меньшей мере, один год показывают нормальные доходы (а не минималку), платят налоги, подавая европейские декларации, получают ипотеку.

Третье. Испанские банки хотят знать о своем клиенте все: где вы живете, сколько зарабатываете, какие у вас активы, где вы работали раньше и почему уволились. Их интересует можно ли его считать надежным заемщиком, который сможет выплачивать кредит. Следует заметить, что полученные в Украине доходы они не учитывают, потому что это слишком рискованно для банка. Чтобы получить ипотеку нужно показать стабильные доходы в Европе.

Один из вариантов – открыть собственный бизнес в Европе, реальный, действующий и прибыльный. Второй вариант – найти работу с высокой зарплатой.

Четвертый. Банк оценивает всю вашу семью. Например, если один человек работает, а другие зависят от его дохода, это тоже учитывается. Банк рассчитывает, сможете ли вы обеспечить всех членов семьи.

"Даже если сейчас удастся получить ипотеку таким образом, через год банк может запросить подтверждение ваших доходов. Тогда, если вы не сможете предоставить настоящие документы, возникнут серьезные проблемы. Однажды запятнав себе репутацию в ЕС, вы уже ее не отмоете, за вами это будет тянуться шлейфом всю жизнь", — отмечает Юрий Грушецкий.

Специалист добавляет, что получение ипотеки в Испании под невысокие проценты имеет множество преимуществ: возможность приобрести недвижимость по зафиксированной цене и создание кредитной истории. Важно, взяв ипотеку, вы уже зафиксировали цену объекта, и это выгодно, учитывая нынешний и прогнозируемый рост цен на испанскую недвижимость.

Как сообщалось, по состоянию на конец июля 2024 года в Европе было зарегистрировано более 6 млн. украинских беженцев. В частности, в Испании – 211,3 тыс.

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