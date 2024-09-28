Придется ли платить украинцам за въезд в ЕС с ноября: объяснение МИД

С ноября 2024 года в 29 европейских странах начнет работу автоматизированная айти-система Entry Exit System для регистрации граждан третьих стран, совершающих краткосрочные поездки в ЕС.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Отмечается, что новый порядок въезда начинает действовать с 10 ноября и будет касаться также граждан Украины. В министерстве подчеркнули, что на данном этапе о каких-либо дополнительных сборах или осложнениях при въезде речь не идет. Порядок безвизового въезда для граждан Украины в страны-члены ЕС и Шенгенскую зону остается без изменений.

"Система будет действовать в таких странах, как Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария", — говорится в сообщении.

Нововведения предполагают, что при каждом пересечении границы Шенгенской зоны новая система будет собирать данные паспорта, дату и место каждого въезда и выезда, изображения лица и отпечатки пальцев. Система также будет фиксироваться, если лицу было отказано во въезде.

Пограничники ЕС больше не будут ставить в паспорта штампы о въезде и выезде в Шенген. Эта информация будет сохраняться в системе автоматически.

Для упрощения сбора биометрических данных на пропускных пунктах на границах планируется установить специальные терминалы самообслуживания. Также в системе EES будет доступен новый онлайн-сервис, заменяющий Шенгенский калькулятор и благодаря которому путешественники смогут узнать, сколько неиспользованных дней пребывания в Шенгенской зоне у них осталось.

Ранее сообщалось, что украинцам придется платить за въезд в Европейский Союз. Будет введена обязательная плата за въезд. Однако следует отметить, что размер этой платы планируется сделать достаточно доступным для большинства путешественников.

Читайте также: