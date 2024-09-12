Более 6 миллионов беженцев: в каких странах Европы больше всего украинцев

После полномасштабного вторжения РФ больше всего украинцев нашли убежище в Германии.

По состоянию на конец июля 2024 года в Европе было зарегистрировано более 6 млн. украинских беженцев. Война повлекла за собой наибольший кризис перемещения населения со времен Второй мировой войны, когда почти треть населения была вынуждена покинуть свои дома.

Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

После полномасштабного вторжения РФ больше всего украинцев нашли убежище в Германии. Здесь их насчитывается более 1 млн. Всего в странах Западной Европы находится около 2,5 млн украинских беженцев, все остальные — в соседних странах Восточной Европы.

Первая десятка стран Европы, которые принимают больше всего украинских беженцев, выглядит так:

Германия — 1,2 млн;

млн; Польша – 957,5 тысячи;

тысячи; Чехия – 370,9 тысячи;

тысячи; Великобритания — 246, 9 тысячи;

тысячи; Испания — 211,3 тысячи;

тысячи; Италия — 172 тысячи;

тысячи; Румыния – 162,2 тысячи;

тысячи; Молдова – 125,9 тысячи;

тысячи; Словакия – 125,5 тысячи;

тысячи; Нидерланды – 117,8 тысячи.

Наименьшее количество украинских беженцев находится во Франции (66 560 человек), Финляндии (64 415) и Португалии (63 035).

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Еще 571 тысяча украинцев находятся за пределами Европы, так что общая численность беженцев из Украины во всем мире достигла 6,74 миллиона человек.

Кроме того, по данным ООН, 3,7 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в пределах Украины.

По данным опроса УВКБ ООН, проведенного среди 9 900 домохозяйств в январе и феврале 2024 года как в Украине, так и за ее пределами, 65% беженцев и 72% внутренне перемещенных изъявили желание когда-то вернуться домой. Однако этот процент снизился из-за неопределенности вокруг конфликта.

Перемещенные лица назвали опасность в Украине основным фактором, препятствующим их возвращению, в то время как другие проблемы включали отсутствие экономических возможностей и жилья.

Напомним, за первое полугодие 2024 года из Украины уехало 400 тысяч украинцев, такие цифры обнародовал в своем отчете Национальный банк Украины со ссылкой на данные ООН. Такое количество, по словам специалистов, имеет тревожную тенденцию.

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