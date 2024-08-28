Украинцы в Германии могут лишиться помощи: подробности

В Германии пособие по безработице могут получить только постоянные резиденты. Недавние изменения повлияли на размер выплат и условия их получения с целью улучшения поддержки беженцев в поисках работы и обучения, а также более эффективного использования финансовых ресурсов.

Об этом пишет ukrainianingermany.de.

В настоящее время там введен новый вид пособия по безработице под названием Bürgergeld. Она предоставляется лицам с доходом ниже прожиточного минимума и которые не могут работать, ее выплачивает Джобцентр. Сюда относятся также украинские беженцы, имеющие временную защиту в Германии.

В 2024 году размеры выплат Bürgergeld таковы:

Одинокие лица или одинокие родители получают 563 евро;

Партнеру в семейной паре выплачивают 506 евро;

Взрослые, находящиеся в заведениях, получают 451 евро;

Подростки в возрасте 14-17 лет – 471 евро;

Дети 6-13 лет – 390 евро;

Дети до 5 лет – 357 евро.

Украинцы, желающие получить помощь, могут иметь определенное количество имущества без влияния на право на помощь: до 40 000 евро для одного человека и по 15 000 евро для каждого члена семьи. После года пребывания на социальной помощи эти нормы снижаются до 15000 евро для каждого члена семьи. Имущество включает наличные, депозиты, недвижимость, автомобили, драгоценности, акции и другие активы, если оно не приносит дополнительного дохода.

Денежные поступления, которые могут повлиять на выплаты Bürgergeld, включают прибыль от предпринимательства, заработную плату, пособие на ребенка (Elterngeld, Kindergeld), проценты от капиталовложений, арендные выплаты, алименты, пенсии и возврат налогов.

Нарушение условий получения помощи может привести к его сокращению или отмене. Основные нарушения включают отказ от работы или обучения, игнорирование встреч с центром занятости, увольнение с работы без уважительной причины и сокрытие доходов или имущества. За умышленное мошенничество возможно лишение свободы до пяти лет.

Bürgergeld, включая требование постоянного проживания по указанному адресу и обязательную доступность для встреч.

Дополнительно введена финансовая поддержка для повышения профессиональной квалификации: ежемесячное пособие в 150 евро, премии за промежуточные экзамены (1000 евро) и за завершение обучения (1500 евро). Если получатель выбирает обучение по субсидии, поддержка может занять до трех лет. Также украинцы, проходящие длительное обучение, могут получать ежемесячный бонус в 75 евро.

Напомним, на границе между Германией и Польшей, недалеко от Франкфурта-на-Одере, депортировали большую украинскую семью с малолетними детьми.

Читайте также: