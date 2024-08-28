Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: подробиці

В Німеччині допомогу з безробіття можуть отримати лише постійні резиденти. Нещодавні зміни вплинули на розмір виплат та умови їх отримання, з метою покращення підтримки біженців у пошуках роботи та навчанні, а також ефективнішого використання фінансових ресурсів.

Про це пише ukrainianingermany.de.

Наразі там введено новий вид допомоги з безробіття під назвою Bürgergeld. Вона надається особам з доходом нижчим за прожитковий мінімум і які не можуть працювати, її виплачує Джобцентр. Сюди відносяться також українські біженці, що мають тимчасовий захист у Німеччині.

У 2024 році розміри виплат Bürgergeld такі:

Самотні особи або самотні батьки отримують 563 євро;

Партнеру в сімейній парі виплачують 506 євро;

Дорослі, що перебувають у закладах, отримують 451 євро;

Підлітки віком 14-17 років – 471 євро;

Діти віком 6-13 років – 390 євро;

Діти до 5 років – 357 євро.

Українці, які хочуть отримати допомогу, можуть мати певну кількість майна без впливу на право на допомогу: до 40 000 євро для однієї особи та по 15 000 євро для кожного члена родини. Після року перебування на соціальній допомозі ці норми знижуються до 15 000 євро для кожного члена родини. Майно включає готівку, депозити, нерухомість, автомобілі, коштовності, акції та інші активи, якщо воно не приносить додаткового доходу.

Грошові надходження, які можуть вплинути на виплати Bürgergeld, включають прибуток від підприємництва, заробітну плату, допомогу на дитину (Elterngeld, Kindergeld), відсотки від капіталовкладень, орендні виплати, аліменти, пенсії та повернення податків.

Порушення умов отримання допомоги може призвести до її скорочення або скасування. Основні порушення включають відмову від роботи чи навчання, ігнорування зустрічей із центром зайнятості, звільнення з роботи без поважної причини та приховування доходів або майна. За навмисне шахрайство можливе позбавлення волі до п'яти років.

Bürgergeld, включаючи вимогу постійного проживання за зазначеною адресою і обов'язкову доступність для зустрічей.

Додатково введено фінансову підтримку для підвищення професійної кваліфікації: щомісячна допомога у 150 євро, премії за проміжні іспити (1000 євро) і за завершення навчання (1500 євро). Якщо отримувач обирає навчання за субсидією, підтримка може тривати до трьох років. Також українці, що проходять тривале навчання, можуть отримувати щомісячний бонус у 75 євро.

Нагадаємо, на кордоні між Німеччиною та Польщею, неподалік Франкфурта-на-Одері, депортували велику українську сім'ю з малолітніми дітьми.

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