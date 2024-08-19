Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що там є

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

В цьому пакеті, зокрема, передбачено одну установку ППО IRIS-T, 14 000 патронів калібру 155 мм, 10 безпілотних надводних кораблів, 26 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами, матеріали для знешкодження вибухових предметів, 6 високомобільних інженерних екскаваторів, одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 з запасними частинами, 55000 аптечок, 700 штурмових гвинтівок MK 556, 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом і 50 гвинтівок CR 308.

29 липня Німеччина разом з Данією передала Україні 8 танків Leopard 1 A5. Німецький уряд також зазначив, що понад 10 тисяч українських військових пройшли підготовку в Німеччині. 2024 року Німеччина планує витратити близько 7,1 мільярда євро на військову допомогу Україні та внески до Європейського фонду миру ЄС.

Цього року Німеччина планує витратити близько 7,1 мільярда євро на військову допомогу Україні та фінансування Європейського фонду миру. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підкреслив, що вся передана зброя залишається під відповідальністю України, яка має право використовувати її для самооборони.

Від початку війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року, Німеччина витратила приблизно 5 мільярдів євро на військову допомогу Україні 2023 року та близько 1,6 мільярда євро – 2022-о. Ще близько 2,9 мільярда євро було виділено на постачання, які надійдуть лише у 2025-2028 роках.

Від початку війни Німеччина надала Україні військові матеріали з запасів федеральних збройних сил на суму близько 5,2 мільярда євро, що відображає передбачувану вартість заміни цих матеріалів. Окрім того, понад 10000 українських військових пройшли військову підготовку в Німеччині, на що витрачено близько 282 мільйони євро. Додаткові витрати, пов’язані з лікуванням поранених солдатів, наразі не враховані.

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