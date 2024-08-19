Путін відкрито заявив про "кризу" у війні проти України

Господар Кремля сказав, що РФ стикається з кризою "на українському напрямі".

Президент Росії Володимир Путін вперше відкрито заявив про кризу, з якою країна-агресорка стикається у війні проти України.

Про це він сказав під час переговорів із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим 19 серпня, інформують російські засоби масової пропаганди.

"Ясно і всім добре відомо, що і Росія стикається з кризами, зокрема й насамперед, звичайно, на українському напрямі", – сказав очільник Кремля.

Також читайте Спокій у Кремлі під загрозою через операцію України на Курщині — експерт

Він також заявив, що й "історичне залучення Росії до ситуації на Південному Кавказі" в останні кілька років "диктує нам необхідність участі в цих подіях".

"Звісно, у тій частині, в якій це затребуване сторонами. Звісно, після візиту до Азербайджану я зв'яжусь із прем'єром (Вірменії – ред.) Пашиняном, розповім йому про результати наших переговорів. Я знаю, що Азербайджан має на меті завершення всіх процедур з повним врегулюванням", – сказав Путін, маючи на увазі ситуацію в Нагірному Карабаху.

До слова, на думку ексрадника президента України з питань зовнішньої політики Ігоря Новікова, головна мета наступу ЗСУ на Курщині – дестабілізувати російські еліти. У деяких із них може прокинутися усвідомлення того, що Путін зайшов занадто далеко.

Читайте також: