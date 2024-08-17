Спокій у Кремлі під загрозою через операцію України на Курщині — експерт

У Кремлі може загостритися суперечка через бої в Курській області.

Через те, що російський диктатор Володимир Путін відмовився визнавати операцію України в Курській області РФ частиною війни проти української держави, може загостритися протистояння між баштами Кремля.

Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі "Еспресо".

За його словами, російський диктатор відмовився визнавати Курщину частиною так званої "спеціальної воєнної операції" проти України, заявивши, що на українській території відбувається одне, а на російській - зовсім інше.

"За Україну у РФ відповідає начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, а за Курщину - директор ФСБ РФ Олександр Бортников. Тут теж може бути протистояння. Тобто одним з наслідків може стати загострення протистояння між цими баштами, яке зрештою може знести взагалі кремлівську кліку", - вважає аналітик.

Нагадаємо, видання Sky News також пише, що за допомогою Курської операції Україна планує дестабілізувати російські еліти.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.